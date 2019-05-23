Торги на межбанке закрылись падением гривни

В четверг, 23 мая, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 26,28/26,32, к закрытию котировки составили 26,36/26,38.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,28, максимальные – 26,36. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,32, максимальные – 26,38.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 29,2811/29,3257, к закрытию котировки составили 29,3518/29,3714.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4075/0,4083, к закрытию котировки составили 0,4062/0,4067.

*здесь и далее согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"