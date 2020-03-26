Торги на межбанке закрылись падением курса гривни

В четверг, 26 марта, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 28,05/28,11, к закрытию котировки составили 28,19/28,22.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 28,05, максимальные – 27,19. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 28,11, максимальные – 28,22.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 30,6502/30,7129, к закрытию котировки составили 30,9441/30,9770.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3562/0,3571, к закрытию котировки составили 0,3639/0,3645.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"