Торги на межбанке закрылись подорожанием гривни

В пятницу, 29 ноября, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 23,99/24,02, к закрытию котировки составили 23,965/23,99.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 23,94, максимальные – 23,99. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 23,96, максимальные – 24,02.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 26,4153/26,4484, к закрытию котировки составили 26,3638/26,3890.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3743/0,3749, к закрытию котировки составили 0,3729/0,3735.

*здесь и далее согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"