Торги на межбанке закрылись ростом доллара и евро

В пятницу, 13 сентября, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 24,70/24,74, к закрытию котировки составили 24,785/24,815.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 24,65, максимальные – 24,80. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 24,68, максимальные – 24,83.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 27,4071/27,4490, к закрытию котировки составили 27,4320/27,4627.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3817/0,3826, к закрытию котировки составили 0,3852/0,3858.

*здесь и далее согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"