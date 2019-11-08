Торги на межбанке закрылись ростом курса доллара

В пятницу, 8 ноября, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 24,46/24,50, к закрытию котировки составили 24,485/24,51.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 24,46, максимальные – 24,50. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 24,50, максимальные – 24,53.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 27,0234/27,0676, к закрытию котировки составили 26,9947/27,0222.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3836/0,3844, к закрытию котировки составили 0,3831/0,3839.

*здесь и далее согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"