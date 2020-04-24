Торги на межбанке закрылись ростом курса доллара

В пятницу, 24 апреля, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 27,08/27,12, к закрытию котировки составили 27,10/27,14.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,075, максимальные – 27,17. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,10, максимальные – 27,19.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 29,0785/29,1214, к закрытию котировки составили 29,2652/29,3057.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3618/0,3630, к закрытию котировки составили 0,3640/0,3648.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"