Торги на межбанке закрылись ростом курса доллара

В понедельник, 20 сентября, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 26,66/26,68, к закрытию котировки составили 26,675/26,695.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,66, максимальные – 26,72. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,68, максимальные – 26,74.

Торги по евро начались с котировок 31,2241/31,2476, к закрытию котировки составили 31,2577/31,2705.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3641/0,3646, к закрытию котировки составили 0,3634/0,3638.

Согласно данным, полученным LIGA.net от УкрДилинг

Александра Шмыкова

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