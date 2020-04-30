Торги на межбанке закрылись ростом курса гривни

В четверг, 30 апреля, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 26,95/26,99, к закрытию котировки составили 26,94/26,97.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,92, максимальные – 27,00. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,95, максимальные – 27,03.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 29,3269/29,3678, к закрытию котировки составили 29,2595/29,2894.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3694/0,3705, к закрытию котировки составили 0,3639/0,3645.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"