Торги на межбанке закрылись снижением курса доллара

В понедельник, 13 сентября, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 26,71/26,73, к закрытию котировки составили 26,66/26,68.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,66, максимальные – 26,71. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,68, максимальные – 26,73.

Торги по евро начались с котировок 31,4643/31,4879, к закрытию котировки составили 31,4534/31,477.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3651/0,3655, к закрытию котировки составили 0,3663/0,3667.

Согласно данным, полученным LIGA.net от УкрДилинг

Александра Шмыкова

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