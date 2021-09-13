Торги на межбанке закрылись снижением курса доллара
13.09.2021, 17:04
Иллюстративное фото: pixabay.com
В понедельник, 13 сентября, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 26,71/26,73, к закрытию котировки составили 26,66/26,68.
Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,66, максимальные – 26,71. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,68, максимальные – 26,73.
Торги по евро начались с котировок 31,4643/31,4879, к закрытию котировки составили 31,4534/31,477.
Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3651/0,3655, к закрытию котировки составили 0,3663/0,3667.
Согласно данным, полученным LIGA.net от УкрДилинг
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