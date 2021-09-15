Торги на межбанке закрылись снижением курса доллара

В среду, 15 сентября, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 26,64/26,66, к закрытию котировки составили 26,635/26,655.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,625, максимальные – 26,645. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,645, максимальные – 26,665.

Торги по евро начались с котировок 31,4511/31,4747, к закрытию котировки составили 31,4719/31,4928.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3649/0,3653, к закрытию котировки составили 0,367/0,3676.

Согласно данным, полученным LIGA.net от УкрДилинг

Александра Шмыкова

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