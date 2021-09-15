Торги на межбанке закрылись снижением курса доллара
15.09.2021, 17:05
Фото: пресс-служба НБУ
В среду, 15 сентября, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 26,64/26,66, к закрытию котировки составили 26,635/26,655.
Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,625, максимальные – 26,645. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,645, максимальные – 26,665.
Торги по евро начались с котировок 31,4511/31,4747, к закрытию котировки составили 31,4719/31,4928.
Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3649/0,3653, к закрытию котировки составили 0,367/0,3676.
Согласно данным, полученным LIGA.net от УкрДилинг
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
PR-менеджера з зовнішніх та внутрішніх комунікацій
Киев • Група Компаній ЛІГА
IT Project Manager
Киев • Semantrum
Кореспондент у редакцію ділової інформаціїРазместить вакансию
Киев • LIGA.net
Последние новости
Комментарии