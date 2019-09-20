Трамп объявил о введении санкций против Национального банка Ирана

США ввели санкции против Центрального банка Ирана. Об этом сообщил глава Белого дома Дональд Трамп, передает Reuters.

Детали санкций не уточняются. Но, по словам министра финансов США Стивена Мнучина, Национальный банк Ирана – это последний денежный источник для Тегерана.