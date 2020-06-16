НБУ может лишиться средств банков-банкротов: Рада поддержала проект Дубинского

Верховная Рада приняла за основу законопроект №2459 об отнесении требований Национального банка (НБУ) по сделкам рефинансирования с неплатежеспособными банками к пятой очереди кредиторов.

Инициатор законопроекта - депутат от Слуги народа Александр Дубинский, которого связывают с Игорем Коломойским.

“За” документ проголосовали 264 депутата: 195 от Слуги народа, 21 от ОПЗЖ, 19 от Батькивщины, 15 из группы партии “За будущее”, 14 - внефракционных. Ни одного голоса не дали фракции Евросолидарность и Голос, а также депутатская группа “Доверие”.

Как пишет Finbalance, на данный момент НБУ может внеочередно взыскать залоги обанкротившегося банка, которому было выдано рефинансирование под эти залоги.

“Депутаты же решили лишить НБУ права обеспеченного кредитора и продавать залоговые банковские активы в интересах других кредиторов, согласно очередности, предусмотренной законом о системе гарантирования вкладов физлиц, где в третьей очереди находится ФГВФЛ (Фонд гарантирования - ред.), в четвертой - физлица с депозитами на сумму свыше 200 000 грн”, - говорится в заметке.

Новый порядок, в случае принятия закона во втором чтении, будет применяться к банкам, которые на 1 января 2019 уже отнесены к категории неплатежеспособных и процедура ликвидации которых не завершена. То есть, к обанкротившимся с 2015 года, включая Дельта Банк, Надра, VAB.

Такую норму предлагают сделать временной. Она потеряет действие, когда все банки-банкроты будут ликвидированы или все их кредиты рефинансирования будут возвращены.

По мнению Дубинского, лишение НБУ права обеспеченного кредитора "будет способствовать восстановлению доверия к НБУ и банковской системе в целом", а также выполнению неплатежеспособными банками своих финансовых обязательств перед кредиторами.

Этот законопроект депутат внес в Раду еще в ноябре 2019 года, но поставили его на голосование только сейчас.

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