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Три крупных банка лишатся монополии на хранение наличных НБУ

Три крупных банка лишатся монополии на хранение наличных НБУ
20.08.2019, 11:24

Нацбанк расширил перечень банков для хранения запасов наличных денег

Национальный банк допустил системно важные банки к участию в отборе банков, которые будут привлекаться к хранению наличных Нацбанка,

Как сообщает пресс-служба НБУ, отныне отбор банков для хранения наличных регулятора будет проходить по одному из таких критериев:

- государство владеет долей уставного капитала банка в размере более 75%;
- контрольный пакет банка принадлежит международным финансовым и банковским учреждениям, имеющих международный рейтинг инвестиционного класса, подтвержденный в бюллетене одной из ведущих мировых рейтинговых компаний;
- банк включен Нацбанком в перечень системно важных банков.

В то же время банки, соответствующие одному из этих критериев, не будут привлекаться к хранению запасов наличности НБУ, если они или их владельцы находятся под санкциями Украины, Евросоюза или Организации экономического сотрудничества и развития.

НБУ хранит свою наличку в подразделениях трех уполномоченных банков – в Ощадбанке, ПриватБанке и Райффайзен Банке Аваль.

В июле регулятор обновил методологию определения системно важных банков, расширив их количество с трех до 14.

До этого системно важными банками неизменно определялись только Приватбанк, Ощадбанк и Укрэксимбанк.

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НБУ наличка нбу
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