Три крупных банка лишатся монополии на хранение наличных НБУ

Национальный банк допустил системно важные банки к участию в отборе банков, которые будут привлекаться к хранению наличных Нацбанка,

Как сообщает пресс-служба НБУ, отныне отбор банков для хранения наличных регулятора будет проходить по одному из таких критериев:

- государство владеет долей уставного капитала банка в размере более 75%;

- контрольный пакет банка принадлежит международным финансовым и банковским учреждениям, имеющих международный рейтинг инвестиционного класса, подтвержденный в бюллетене одной из ведущих мировых рейтинговых компаний;

- банк включен Нацбанком в перечень системно важных банков.

В то же время банки, соответствующие одному из этих критериев, не будут привлекаться к хранению запасов наличности НБУ, если они или их владельцы находятся под санкциями Украины, Евросоюза или Организации экономического сотрудничества и развития.

НБУ хранит свою наличку в подразделениях трех уполномоченных банков – в Ощадбанке, ПриватБанке и Райффайзен Банке Аваль.

В июле регулятор обновил методологию определения системно важных банков, расширив их количество с трех до 14.

До этого системно важными банками неизменно определялись только Приватбанк, Ощадбанк и Укрэксимбанк.