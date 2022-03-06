Центробанк России посоветовал брать наличные и карту "Мир" для платежей за границей

В Центробанке России сообщили клиентам, что международные операции по картам VISA и MasterCard будут недоступны и посоветовали брать с собой наличную валюту и карту "Мир" в поездках за границу. Об этом сообщила пресс-служба банка.

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Подсанкционный банк прокомментировал заявление об приостановлении VISA и MasterCard операций в России и объяснил, что все карты этих платежных систем, выпущенные российскими банками, продолжат работать на территории России в обычном режиме до истечения срока их действия.

"Держатели этих карт в России смогут проводить операции в банкоматах, расплачиваться картами, делать переводы с карты на карту", – отметили в банке.

При этом, трансграничные операции по картам VISA и MasterCard будут недоступны для россиян. Это касается и оплаты покупок в иностранных Интернет-магазинах, так и использования этих карт за рубежом.

По этому, клиентам предлагают за рубежом пользоваться наличными или картой российской платежной системы "Мир". Карта принимается в Турции, Вьетнаме, Армении, Беларуси, Казахстане, Киргизии, Таджикистане и в двух непризнанных республиках Грузии – Южной Осетии и Абхазии.

5 марта VISA и Mastercard сообщили, что останавливают все операции в России. Карточки платежных систем, выпущенные российскими банками, не будут работать за границей. В то же время в России не будут работать карты VISA i Mastercard, выпущенные вне России.

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Наталия Фреик

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