У банка Конкорд появился полноценный руководитель

Нацбанк утвердил Юрия Задою председателем правления банка Конкорд, сообщает пресс-служба финучреждения.

Правление регулятора приняло решение 24 января.



Юрий Задоя исполнял обязанности председателя правления банка с ноября 2018-го.

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Новый глава планирует внеочередное увеличение капитала банка до 300 млн грн, а также открытие первого VIP-отделения в Днепре и второго отделения - в Харькове.

Юрий Задоя начал банковскую карьеру начал в 2006 году в Райффайзен Банк Аваль. В 2011-2015 руководил отделом корпоративного бизнеса Днепровского региона в Альфа-Банке. В 2015-м стал советником председателя правления в банке Петрокоммерц-Украина.

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Ключевыми акционерами банка Конкорд являются Елена Соседка (56,2%) и ее сестра Елена Соседка (43,8%).