У НБУ отсудили 227 млн грн из-за банка семьи Авакова

Фонд гарантирования вкладов физических лиц отсудил у Национального банка Украины 227, 2 млн грн в качестве возмещения ущерба в результате ликвидации банка Базис, которую впоследствии через суд отменили. Об этом сообщает Finbalance со ссылкой на решение Хозяйственного суда Киева от 8 октября.

Сумма компенсации соответствует требованиям недовольных кредиторов к Фонду гарантирования, указывается в судебных материалах.

"Наличие причинной связи между нанесенным ущербом и противоправным поведением ответчика, заключалась в принятии постановления №357 от 23.08.2012 года "Об отзыве банковской лицензии и назначении ликвидатора ПАО АКБ Базис", которая признана незаконной и противоправной в судебном порядке", - говорится в решении суда.

20 апреля 2012 года НБУ ввел временную администрацию в банк Базис, а 23 августа отозвал его банковскую лицензию и отправил его на ликвидацию.

"Это произошло на фоне конфликта тогдашней власти и нынешнего главы МВД Арсена Авакова, с семьей и партнерами которого связывали банк", - отмечает издание.

24 декабря Высший административный суд отклонил жалобу НБУ и оставил без изменений решения судов предыдущей инстанции, которые отменили ликвидацию Базиса.

НБУ на 1 июля 2012 года оценивал объемы активов Базис в 531 млн грн.