У Суркисов отрицают их причастность к выводу $150 млн из ПриватБанка
Адвокат Игоря и Григория Суркисов Виктор Борух заявил, что информация о причастности его клиентов к выводу денег из ПриватБанка, не соответствует действительности. Об этом он сказал в комментарии агентству Интерфакс-Украина.
"Утверждение о том, что эти компании самостоятельно или в интересах Григория и Игоря Суркисов выводили средства из ПриватБанка, является абсолютной ложью и очередным примером грязной информационной кампании против них", - заявил адвокат, представляющий интересы шести офшоров, которых американская газета Chicago morning star со ссылкой якобы на доклад агентства Kroll, обвинила в причастности к выводу денег из банка.
По словам Боруха, обвинения базируются на недостоверных данных, не подтвержденных ни одним официальным документом.
"Никаких официальных запросов от Kroll или иных уполномоченных лиц в адрес компании не поступало. Манипулятивные и лживые утверждения направлены на дискредитацию наших компаний", - отметил Борух.
Он также сообщил о планах компаний подать в суд на американское издание Chicago morning star, потребовав "опровержения данной лживой и недостоверной информации и защиты деловой репутации".
- 31 июля газета Chicago morning star, ссылаясь на якобы фрагмент из расследования Kroll, написало, что в период с 2008-го по 2010 годы шесть офшорных компаний Суркисов помогли Игорю Коломойскому вывести из ПриватБанка $150 млн.
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