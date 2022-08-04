Убийство владельца АвтоКразБанка. Обвиняемый экс-нардеп получил 15 лет

Суд в Киеве признал одного из бывших депутатов Верховной Рады виновным в организации заказного убийства главы наблюдательного совета АвтоКразБанка Сергея Кириченко, которое произошло в 2003 году. Об этом сообщил Офис генерального прокурора в четверг, 4 августа.

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"Прокуроры в суде доказали, что народный депутат Украины V и VI созывов организовал умышленное убийство председателя наблюдательного совета "АвтоКразБанка", которое было совершено по предварительному сговору группой лиц по корыстным мотивам. Таким образом, будучи в то время владельцем закрытого акционерного общества, народный избранник устранил конкурента в сфере предоставления банковских услуг", — говорится в сообщении.

Имя осужденного в сообщении прямо не называется. Однако сообщается, что в августе 2020 года он был приговорен к 7 годам лишения свободы за предоставление неправомерной выгоды должностному лицу и бегство из-под стражи, что указывает на бывшего депутата Александра Шепелева.

Этот приговор пока что находится на пересмотре в апелляционном суде.

Банкир Кириченко был убит в январе 2003 года в подъезде своего дома в Донецке.

В 2013 году следствие вышло на Шепелева, незадолго до того потерявшего депутатский мандат. На момент убийства Шепелев был совладельцем коммерческого банка Донкредитинвест.

В июле 2013 года Шепелева задержали в Венгрии и через несколько месяцев экстрадировали в Украину. В том же году Шепелев сбежал из больницы, куда его перевели из СИЗО.

В марте 2015 года на основании международного ордера Интерпола Шепелева ненадолго арестовали в России, а окончательно он попал в руки правоохранительных органов в феврале 2018 года. Тогда он был пойман на территории Киевской области.

Шепелев был народным депутатом пятого и шестого созывов. Избирался по списку "Батькивщины", но в 2010 году перешел в парламентскую фракцию Партии регионов.

Андрей Водяный

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