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Участник схемы по выводу 787 млн грн из банка Курченко получил условный срок

Цей матеріал також доступний українською
14.10.2022, 12:42
Участник схемы по выводу 787 млн грн из банка Курченко получил условный срок - Фото
Фото: ВАКС

Высший антикоррупционный суд 13 октября вынес приговор участнику схемы, по которой в 2013 году из Реал Банка Сергея Курченко вывели 787,39 млн грн. Об этом сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

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Осужденный – директор связанной с Курченко фирмы "Юрай", которая в сентябре 2013 открыла в Реал Банке срочный депозит на 500 млн грн, а через месяц воспользовалась правом на досрочное прекращение договора и забрала деньги.

Заявление на прекращение крупного вклада, подписанное осужденным, стало формальным основанием для того, чтобы Реал Банк обратился за поддержкой в Национальный банк. Регулятор предоставил банку стабилизационный кредит почти на 800 млн грн под залог имущества, стоимость которого, как потом выяснилось, была завышена почти в семь раз.

Полученные от НБУ деньги руководство Реал Банка вывело через фиктивные компании и конвертировало в наличные деньги. Таким образом они завладели средствами на сумму более 787 млн грн.

Директор в ходе следствия дал обличительные показания на других участников группы, поэтому с ним заключили соглашение о признании виновности, а суд его утвердил.

Его признали виновным по ч. 1 ст. 255 (участие в преступной организации) и ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191 (присвоение имущества) Уголовного кодекса Украины. Еще одну статью обвинения – ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 366, то есть служебный подлог - сняли в связи с истечением сроков давности.

По соглашению сторон обвиняемому назначили наказание в пять лет лишения свободы с освобождением от наказания в рамках испытательного срока на три года.

Приговор ВАКС может быть обжалован в Апелляционной палате ВАКС.

  • Реал Банк был закрыт в марте 2014 года. Его крупнейшим клиентом и владельцем была группа компаний "СЕПЕК" Сергея Курченко, ныне находящегося в розыске.
  • Дело против бывшего главы правления Реал Банка передали в ВАКС в мае 2022 года.
Андрій Водяний
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