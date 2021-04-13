Уже семь банков могут автоматически арестовать счета граждан-должников

К системе автоматического ареста счетов граждан-должник присоединилось уже семь банков. Об этом сообщает Опендатабот.

Банки уже начали списывать долги украинцев автоматически по требованию государственных и частных исполнителей.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес новости

Сейчас это уполномочены делать семь банков: государственный ПриватБанк, ТАСкомбанк, Универсал Банк (в частности, Монобанк), ОКСИ банк, Банк Восток, Индустриалбанк и ПроКредит Банк.

Под автосписание попадут люди, занесенные в Единый реестр должников. Сейчас там находится 5,5 млн долгов. Большинство из них это долги перед коммунальными учреждениями, за штрафы ПДД или неуплату алиментов.

К системе автоматического ареста в тестовом режиме также подключены 44 финучреждения, еще 11 банков находятся на стадии консультаций и предварительных настроек для начала тестирования.

Юристы следят за судебными решениями в системе VERDICTUM. Получи доступ к базе из 90 млн дел по ссылке.

В апреле Министерство юстиции расширило действие системы автоматизированного ареста счетов должников: теперь она будет касаться не только неплательщиков алиментов (как это было ранее), но и лиц, имеющих другие долги.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное

Наталия Софиенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.