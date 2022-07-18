Украина призвала ЕС ввести санкции против 30 крупнейших банков России

Международная рабочая группа Ермака-Макфола призвала Европейский Союз ввести санкции против всех государственных банков из 30 крупнейших, включая Газпромбанк.

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"Продолжается обсуждение седьмого пакета санкций. В повестке дня – включение ряда российских банков, участвующих в финансировании войны, в список SDN. Мы бы просто ввели санкции против всех банков из топ тридцатки, включая Газпромбанк. Оплату газа можно легко осуществлять по отдельному механизму ", – говорится в Twitter группы.

Санкции SDN предусматривают полный запрет на операции с исключениями для конкретных, четко определенных целей – например, для банков, имеющих лицензию на осуществление внешней торговли.

Центральным пакетом седьмого пакета санкций , по данным Еврокомиссии, станет запрет на импорт российского золота.

14 июня вступили в силу европейские санкции против российских банков Сбербанк, Россельхозбанк и Московский кредитный банк, отключенные от межбанковской системы SWIFT.

В общей сложности от SWIFT отключили уже десять российских банков. С 12 марта аналогичные санкции действуют в отношении банка "Открытие", Новикомбанка, Промсвязьбанка, Банка Россия, Совкомбанка, ВЭБ и ВТБ.

Также от SWIFT отключили несколько банков из Беларуси, оказавшей поддержку России в незаконной войне против Украины.

Андрей Водяный

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