Украинские банки получили от НБУ 51,5 млрд грн после нападения России

Национальный банк в пятницу, 25 февраля, выдал банкам 51,5 млрд грн рефинансирования для обеспечения должного уровня ликвидности, сообщила пресс-служба регулятора.

Эти антикризисные меры были утверждены правлением НБУ после начала полномасштабной войны России против Украины.

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Бланковое (т.е. без обеспечения) рефинансирование позволяет банкам получить средства в объеме, который составляет до 30% остатков средств физических лиц по состоянию на 23 февраля 2022 года.

25 февраля новый инструмент был применен впервые вместе со стандартными инструментами поддержания ликвидности. Были проведены два тендера, на которых банкам предоставлено рефинансирование в объеме 51,5 млрд грн.

Новый порядок бланкового рефинансирования банков для поддержания ликвидности банковской системы усиливает способность банков выполнять обязательства перед клиентами в условиях войны.

24 февраля, в первый день полномасштабного вторжения России в Украину, Национальный банк Украины объявил о введении валютных ограничений. Они предусматривают лимит на снятие наличных, запрет на покупку иностранной валюты и заморозку курса гривны. Безналичные расчеты производятся без ограничений.

25 февраля НБУ запретил банкам операции с российскими и белорусскими рублями, а также закрыл МРБ Банк и Проминвестбанк – украинские "дочки" Сбербанка и ВЭБ.

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Андрей Водяный

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