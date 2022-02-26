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Украинские банки получили от НБУ 51,5 млрд грн после нападения России

Цей матеріал також доступний українською
26.02.2022, 22:14
Украинские банки получили от НБУ 51,5 млрд грн после нападения России - Фото
Фото: пресс-служба НБУ

Национальный банк в пятницу, 25 февраля, выдал банкам 51,5 млрд грн рефинансирования для обеспечения должного уровня ликвидности, сообщила пресс-служба регулятора.

Эти антикризисные меры были утверждены правлением НБУ после начала полномасштабной войны России против Украины.

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Бланковое (т.е. без обеспечения) рефинансирование позволяет банкам получить средства в объеме, который составляет до 30% остатков средств физических лиц по состоянию на 23 февраля 2022 года.

25 февраля новый инструмент был применен впервые вместе со стандартными инструментами поддержания ликвидности. Были проведены два тендера, на которых банкам предоставлено рефинансирование в объеме 51,5 млрд грн.

Новый порядок бланкового рефинансирования банков для поддержания ликвидности банковской системы усиливает способность банков выполнять обязательства перед клиентами в условиях войны.

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Андрей Водяный
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НБУ банки кредиты рефинансирования
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