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Украинские банки повысили ставки по депозитам

Украинские банки повысили ставки по депозитам
04.11.2019, 09:00

Обзор актуальных процентных ставок по депозитам, проведенный Liga.net (данные на 4.11.2019)

За прошлую неделю депозитные ставки преимущественно выросли для всех валют. Об этом свидетельствует обзор актуальных депозитных программ в банках Украины, проведенный LIGA.net (данные на 4.11.2019).

 

Динамика средних процентных ставок по депозитам

Средние ставки по депозитам в гривне

Среди гривневых сбережений максимально выросла средняя ставка для периодов менее месяца (на 0,12 п.п. до 9,84% годовых). Подорожали и вклады сроком от 3 до 6 месяцев (на 0,09 п.п. до 14,28% годовых). Вклады на срок свыше года выросли в цене на 0,04 п.п. до 14,01% годовых. Снизилась доходность только для депозитов на период от месяца до 3 (на 0,02 п.п. до 11,78% годовых). Не претерпели изменений вклады сроком от полугода до года – 14,71% годовых. Бессрочные сбережения предлагают 7,73% годовых.

Средние ставки по депозитам в долларах

Максимально выросла стоимость сбережений периодом до месяца (на 0,09 п.п. до 1,19% годовых). Вклады сроком от  3 месяцев до полугода набрали 0,06 п.п. и предлагают 2,31% годовых. Депозиты на период от месяца до 3 подорожали на 0,02 п.п. до 1,16% годовых. Вклады сроком свыше года выросли в цене на 0,01 п.п. до 2,87% годовых. Бессрочные сбережения по-прежнему предоставляют 0,55% годовых. А депозиты периодом от полугода до года сбросили 0,04 п.п. и предлагают 2,78% годовых.

Средние ставки по депозитам в евро

Бессрочные сбережения по-прежнему предлагают 0,54% годовых. Не изменились в ставках сроки от 3 месяцев до полугода (1,56%), от полугода до года (1,94%) и свыше года (2,08%%). Выросла доходность сбережений на срок до месяца (на 0,05 п.п. до 0,77% годовых). Вклады на период от месяца до 3 подорожали на 0,02 п.п. до 1,15% годовых.

*Обзор составлен на основании данных по 143 депозитным  программам от 27 украинских банков, дата последнего обновления – 4.11.19

 

Средние процентные ставки по депозитам

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