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03.06.2019, 11:37

Украинские банки продолжают снижать ставки по депозитам

Украинские банки продолжают снижать ставки по депозитам

Обзор актуальных процентных ставок по депозитам, проведенный Liga.net (данные на 03.06.2019)

По итогам прошедшей недели средние депозитные ставки упали для всех валют. Об этом свидетельствует обзор* актуальных депозитных программ в банках Украины, проведенный LIGA.net (данные на 03.06.2019). Банки снижают доходность сбережений физ. лиц уже две недели подряд. За последнюю неделю опустили депозитные ставки АП Банк, ProCreditBank, ПиреусБанк.

 

Динамика средних процентных ставок по депозитам

Средние ставки по депозитам в гривне

Синхронно опустили доходность сбережения на периоды от месяца до 3 и от 3 до 6 месяцев, на 0,04 п.п. и предлагают 11,98% годовых и 14,0% годовых соответственно. Вклады на срок от полугода до года подешевели на 0,05 п.п. до 14,67% годовых. Депозиты сроком свыше года потеряли в цене 0,02 п.п., и средняя ставка составляет 14,11% годовых. Вклады периодом до месяца не изменили стоимость – 10,5% годовых. Бессрочные сбережения предлагают 8,24% годовых.

Средние ставки по депозитам в долларах

Бессрочные сбережения по-прежнему предлагают 0,69% годовых. Вклады сроком менее месяца также не изменили доходность - 1,33% годовых. Депозиты на срок от месяца до 3 предлагают 1,21% годовых. Доходность сбережений периодом от 3 месяцев до полугода снизилась на 0,02 п.п. и составляет 2,39% годовых. Вклады на срок от полугода до года потеряли 0,03 п.п. и предлагают 2,99% годовых. Депозиты на периоды свыше года снизили стоимость на 0,02 п.п. до 3,06% годовых.

Средние ставки по депозитам в евро

Бессрочные сбережения предлагают 0,50% годовых, а вклады на срок менее месяца - 0,97% годовых. Средняя ставка по депозитам сроком от месяца до 3 составляет 1,2% годовых. Стоимость вкладов периодом от 3 до 6 месяцев снизилась на 0,06 п.п. до 1,62% годовых. Депозиты на период от 6 месяцев до года потеряли 0,07 п.п., их средняя ставка составляет 2,12% годовых. Сбережения на сроки свыше года опустились в цене на 0,05 п.п. и предлагают 2,34% годовых.

 

Средние процентные ставки по депозитам

*Обзор составлен на основании данных по 136 депозитным  программам от 28 украинских банков, дата последнего обновления – 03.06.19

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Теги: депозиты, процентные ставки
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