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Украинские банки снижают ставки по валютным депозитам

Украинские банки снижают ставки по валютным депозитам
19.08.2019, 13:21

Обзор актуальных процентных ставок по депозитам, проведенный Liga.net (данные на 19.08.2019)

За последний месяц банки повысили депозитные ставки для сбережений в гривне, и снизили для валютных вкладов. Об этом свидетельствует обзор* актуальных депозитных программ в банках Украины, проведенный LIGA.net (данные на 19.08.2019).

 

Динамика средних процентных ставок по депозитам

Средние ставки по депозитам в гривне

Средняя ставка снизилась для вкладов сроком свыше года (на 0,83 п.п. до 13,87% годовых). Не претерпели изменений бессрочные сбережения (8,24%) и депозиты периодом менее месяца (10,50%). Выросли в цене вклады на срок от месяца до трех (на 0,01 п.п. до 12,01% годовых). Депозиты на период от 3 до 6 месяцев подорожали на 0,14 п.п. до 14,08% годовых. Сбережения сроком от полугода до года набрали 0,64 п.п. и предлагают 14,69% годовых.

Средние ставки по депозитам в долларах

Долларовые сбережения преимущественно снизили средние ставки. Максимально упали в цене вклады на срок от 3 до 6 месяцев (на 0,76 п.п. до 2,26% годовых). Депозиты периодом до месяца снизили доходность на 0,12 п.п. до 1,21% годовых. Вклады на период свыше года подешевели на 0,06 п.п. до 2,87% годовых. Стоимость депозитов на срок от месяца до трех опустилась на 0,02 п.п. и составляет 1,19% годовых. Бессрочные сбережения сбросили 0,01 п.п. и предлагают 0,63% годовых. Подорожали только депозиты периодом от 6 до 12 месяцев, на 0,54 п.п. до 2,87% годовых.

Средние ставки по депозитам в евро

Для сбережений в евро средние ставки выросли только на периоды от полугода до года (на 0,46 п.п. до 2,06% годовых) и свыше года (на 0,16 п.п. до 2,23% годовых). Упала доходность вкладов на срок от 3 месяцев до 6, на 0,69 п.п. до 1,60% годовых. Депозиты сроком менее месяца подешевели на 0,10 п.п. и предлагают 0,87% годовых. Опустили доходность и вклады периодом от месяца до 3 (на 0,02 п.п. до 1,17% годовых). Бессрочные сбережения потеряли в цене всего 0,01 п.п. и предлагают 0,49% годовых.

*Обзор составлен на основании данных по 140 депозитным  программам от 28 украинских банков, дата последнего обновления – 19.08.19

 

Средние процентные ставки по депозитам

 

 

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