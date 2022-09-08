Украинские финтех-стартапы смогут получить грант на $10 000: условия

Международная платежная система Mastercard анонсировала выделение грантов в размере $10 000 для украинских финтех-стартапов. Об этом говорится в сообщении компании.

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Гранты для пяти стартапов планируют выделить в рамках программы Start Path Ukraine. Они получат не только деньги, но и доступ к ресурсам, менторскому сопровождению и возможностям нетворкинга с ведущими экспертами отрасли.

Инициатива реализуется при поддержке Национального банка и Министерства цифровой трансформации Украины.

Инициатива ориентирована на украинские финтехи, работающие по следующим направлениям:

→ "зеленое" и устойчивое финансирование,

→ финансовый менеджмент,

→ кредитование,

→ продукты и решения для малого и среднего бизнеса,

→ инновационные платежи и услуги,

→ открытый банкинг,

→ удаленная идентификация и верификация,

→ CBDC (цифровые валюты центрального банка) и криптовалюты,

→ финансовая грамотность,

→ клиентская поддержка

→ кибербезопасность и защита данных.

Заявки принимают до 20 октября на сайте Mastercard.

Компания утверждает, что многие компании, участвовавшие в глобальной программе Start Path, стали "единорогами" и заключили длительные коммерческие контракты с Mastercard.

В конце августа стало известно, что Amazon Web Services собирается предоставить почти $1 млн в поддержку украинских стартапов.

Google обещал поддержать украинские стартапы на $5 млн.

Андрій Водяний

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