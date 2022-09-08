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Украинские финтех-стартапы смогут получить грант на $10 000: условия

Цей матеріал також доступний українською
08.09.2022, 15:19
Украинские финтех-стартапы смогут получить грант на $10 000: условия - Фото
Фото: pixabay.com

Международная платежная система Mastercard анонсировала выделение грантов в размере $10 000 для украинских финтех-стартапов. Об этом говорится в сообщении компании.

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Гранты для пяти стартапов планируют выделить в рамках программы Start Path Ukraine. Они получат не только деньги, но и доступ к ресурсам, менторскому сопровождению и возможностям нетворкинга с ведущими экспертами отрасли.

Инициатива реализуется при поддержке Национального банка и Министерства цифровой трансформации Украины.

Инициатива ориентирована на украинские финтехи, работающие по следующим направлениям:
→ "зеленое" и устойчивое финансирование,
→ финансовый менеджмент,
→ кредитование,
→ продукты и решения для малого и среднего бизнеса,
→ инновационные платежи и услуги,
→ открытый банкинг,
→ удаленная идентификация и верификация,
→ CBDC (цифровые валюты центрального банка) и криптовалюты,
→ финансовая грамотность,
→ клиентская поддержка
→ кибербезопасность и защита данных.

Заявки принимают до 20 октября на сайте Mastercard.

Компания утверждает, что многие компании, участвовавшие в глобальной программе Start Path, стали "единорогами" и заключили длительные коммерческие контракты с Mastercard.

Андрій Водяний
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MasterCard стартапы финтех
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