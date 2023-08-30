Украинский банк вошел в список 200 лучших финтех-компаний мира

Украинский monobank вошел в список 200 лучших финтех-компаний мира, созданный совместно американской медиагруппой CNBC и независимой исследовательской фирмой Statista. Список опубликован на сайте CNBC.

monobank отмечен в категории "необанкинг", куда вошли еще 19 компаний.

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Statista проанализировала более 1500 компаний в мире. В финальный список вошли как крупнейшие компании сектора — Ant Group, Tencent, PayPal, Stripe, Klarna и Revolut, так и несколько многообещающих стартапов, стремящихся сформировать будущее финансовых услуг.

Чтобы определить 200 крупнейших финтех-компаний, Statista провела количественный анализ мирового рынка по девяти категориям: необанкинг, цифровые платежи, цифровые активы, цифровое финансовое планирование, управление цифровым капиталом, альтернативное финансирование, альтернативное кредитование, цифровые банковские решения, цифровые бизнес-решения.

Как отмечают авторы исследования, финтех в разных категориях нельзя сравнивать одинаково. Чтобы помочь в исследовании, CNBC в марте объявил публичный конкурс номинаций, предоставив соответствующим финтех-компаниям возможность поделиться дополнительной информацией о своей бизнес-модели, доходах, объемах трансакций и других ключевых данных.

Большинство представителей финтеха — это частные компании, и они не обязаны публично раскрывать свою финансовую информацию. Добровольный обмен информацией о бизнес-моделях имел ключевое значение для формирования финального списка.

Statista также разработала дополнительную скоринговую модель для оценки компаний.

В список вошли компании, получившие наивысший балл в своем сегменте рынка.

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