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Украинский банк запустил новый сервис передачи доступа к деньгам

Украинский банк запустил новый сервис передачи доступа к деньгам
28.10.2019, 09:57

В Украине запустили быстрый и бесплатный способ передачи доступа к деньгам

Украинский А-Банк первым в мире запустил сервис совместного доступа к кредитным картам. Об этом сообщается в пресс-релизе банка.

Mastercard стал первой платежной системой, к картам которой можно настроить совместный доступ. Совместный доступ к картам Visa А-банк планирует запустить в ноябре 2019 года.

Сервис реализован на базе патентованной технологии Share.CreditCard совместно с Партнером А-Банка по цифровой трансформации, компанией Middleware.

"Share.CreditCard это глобальный «перезапуск» денежных переводов", - говорит изобретатель технологии, Founder&CEO компании Middleware Александр Витязь. - Любая система денежных переводов, будь то почта, SWIFT или Bitcoin базируется на перемещении денег из точки «А» в точку «В», с разной скоростью, разными комиссиями и т.д. А что если перемещать не деньги, а доступ к деньгам?".

Share.CreditCard позволяет выбрать получателя денег из списка в мобильном приложении, указать лимиты на сумму и временной период, и поделиться доступом к собственной карте Mastercard.

Получатель в любой точке мира может взять Android-смартфон, коснуться POS-терминала, и в этот момент деньги будут списаны с карты отправителя. Авторы проекта заявляют, что на сегодня Share.CreditCard - самый быстрый и бесплатный способ на планете передачи доступа к деньгам.

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