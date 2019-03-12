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12.03.2019, 16:56

Украинский офис Visa возглавила бывший топ-менеджер Дельта Банка

Украинский офис Visa возглавила бывший топ-менеджер Дельта Банка

Светлана Чирва назначена региональным менеджером Visa в Украине и Молдове

Региональным менеджером компании Visa в Украине и Молдове назначена Светлана Чирва, работавшая в топ-менеджменте Дельта Банка и страховой компании Оранта, сообщает Finclub.

"Уверена, что Светлана Чирва сможет вывести бизнес-показатели компании на новый уровень, что будет полностью соответствовать важности региона СНГ и Юго-Восточной Европы и тем усилиям, которые Visa вкладывает в развитие индустрии электронных платежей в регионе", - цитирует издание Веру Платонову, директора регионального подразделения Visa в Украине, странах СНГ и Юго-Восточной Европы.

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Светлана Чирва имеет более чем 20-летний опыт работы в сферах FMCG, страхования и банковского дела. Работала советником предправления СК Оранта и заместителем председателя совета директоров по вопросам потребительского кредитования в Дельта Банке.

В Дельте Чирва проработала с 2010 по 2015 год, до момента признания банка неплатежеспособным.

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Теги: Visa, Светлана Чирва
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