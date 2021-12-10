Украинцам разрешили получать наличные в банках по е-паспорту
10.12.2021, 13:16
Иллюстративное фото: depositphotos.com
Национальный банк Украины разрешил физическим лицам обналичивать деньги в кассах банков с использованием электронного паспорта. Эта норма содержится в постановлении НБУ №132 от 3 декабря, которое вступает в силу с 10 декабря, сообщает пресс-служба НБУ.
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"Во исполнение требований Закона Украины №1368-ІХ "О Едином государственном демографическом реестре и документах, подтверждающих гражданство Украины, удостоверяющих личность или ее специальный статус" НБУ предусмотрел возможность использования э-паспорта при выдаче наличных по расходному кассовому ордеру отдельным физическим лицам", – сказано в сообщении.
- 30 марта Верховная Рада приняла закон, который приравнивает бумажный паспорт к электронному. В апреле его подписал президент Владимир Зеленский.
- В июне 2021 года НБУ разрешил клиентам банков открывать счета с помощью приложения Дия.
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