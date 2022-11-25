Украинцы берут все больше кредитов в польских банках: за четыре года – прирост 300%

Систематический приток украинцев в Польшу привел к значительному увеличению их финансовых обязательств перед польскими банками. Война ускорила эту тенденцию, свидетельствует опубликованное Ассоциацией польских банков исследование InfoKredyt.

Кредитный портфель украинцев в нем проанализировали впервые, указывает Business Insider.

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Стоимость кредитного портфеля проживающих в Польше украинцев увеличилась с 1,63 млрд злотых (13,3 млрд грн по нынешнему курсу) на конец 2018 года до 6,34 млрд злотых (52,16 млрд грн) на конец сентября 2022 года.

Общий объем потребительских кредитов в польских банках составляет 778 млрд злотых, поэтому на украинскую долю приходится всего 0,8%.

Такое увеличение связано не только с появлением в Польше украинских беженцев, но они лишь усилили тенденцию последних лет – за девять месяцев кредитная задолженность украинцев увеличилась почти на 1,1 млрд злотых.

Большинство "украинских" кредитов – это ипотека, на них приходится 77% всех выданных ссуд. Кредиты наличными составляют еще 18%, карточные кредиты – 1,7%.

По данным польских банков, украинцы более надежные должники, чем поляки.

Это может быть связано с тем, что польский портфель "состарился", то есть в него входят, в том числе, кредиты, взятые много лет назад, которые, как правило, плохо обслуживаются. И наоборот, "молодые" кредиты, как правило, обслуживаются гораздо лучше.

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Андрій Водяний

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