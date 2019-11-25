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Украинцы снова понесли валюту в банки

Украинцы снова понесли валюту в банки
25.11.2019, 11:42

По данным ФГВФЛ, в октябре общая сумма вкладов в валюте увеличилась на 11,5 млрд

На 1 ноября сумма вкладов физических лиц в банках-участниках Фонда гарантирования вкладов (ФГВФЛ) составила 458,9 млрд грн.

Как сообщает пресс-служба ФГВФЛ из общей суммы на начало ноября вклады физлиц в национальной валюте составили 259 млрд грн, в иностранной валюте - 199,9 млрд грн. По сравнению с началом октября общая сумма вкладов выросла на 15 млрд грн, в том числе в валюте - на 11,5 млрд грн в эквиваленте.

Полностью защищены вклады (в размере от 10 грн до 200 000 грн) 98,4% вкладчиков в банках-участниках ФГВФЛ. Гарантиями Фонда полностью покрывается 42,6% вкладов, что составляет 195,5 млрд грн.

Общее количество вкладчиков на начало ноября составляет 43 млн. Количество вкладчиков с вкладами более 200 000 грн - 421 200, сумма их вкладов составляет почти 263,3 млрд грн.

Количество физлиц-предпринимателей (ФОП) на 1 ноября достигло почти 1,3 млн, или 3% всех вкладчиков. Сумма их средств в банках составляет почти 29,2 млрд грн (6,4% от общей суммы вкладов). В ФГВФЛ напоминают, что с 1 января 2017 года под гарантии Фонда подпадают вклады ФОП.

На 1 ноября в реестре участников ФГВФЛ насчитывалось 74 банков. Общая сумма средств, аккумулированных Фондом на начало октября, составила 10,1 млрд грн.

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