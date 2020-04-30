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Укрэксимбанк и Укравтодор подписали кредитное соглашение на 19 млрд грн

Укрэксимбанк и Укравтодор подписали кредитное соглашение на 19 млрд грн
30.04.2020, 15:49

Укрэксимбанк профинансирует строительство дорог на 19 млрд грн. Подписано соглашение с Укравтодором

Государственный Укрэксимбанк выдаст Госагентству автомобильных дорог Украины (Укравтодор) 19,3 млрд грн кредита под госгарантии. Соглашение о предоставлении первого транша в 5,782 млрд грн подписали 30 апреля в присутствии президента Владимира Зеленского, сообщает пресс-служба Офиса президента.

Процентная ставка по кредиту составит 10,5% годовых.

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Александр Кубраков, Евгений Мецгер и Владимир Зеленский (фото: Офис президента)

Глава Укрэксимбанка Евгений Мецгер сообщил, что банк готов стать финансовым партнером проекта Укравтодора “Большая стройка” и "подставить финансовое и сервисное плечо" всем компаниям, в частности подрядчикам, которые будут задействованы в строительстве и ремонте дорог по этой программе.

В рамках проекта в 2020 году запланировано отремонтировать и построить более 4000 км дорог государственного значения.

  • Для предоставления кредита Укравтодору Укрэксимбанк решил привлечь 20 млрд грн кредита рефинансирования у Национального банка под залог гособлигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ).
  • Сотрудничество Укрэксимбанка и Укравтодора - первый проект в рамках придуманного Кабмином способа непрямого финансирования госбюджета Нацбанком. Планируется, что НБУ будет выдавать рефинанс банкам под залог ОВГЗ на инвестпроекты в реальном секторе экономики. Ожидается, что Нацбанк "профинансирует" бюджет на 60 млрд грн, но не через покупку ОВГЗ напрямую. Подробнее об этом мы писали здесь.

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Марина Кучук
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