Укрэксимбанк и Укравтодор подписали кредитное соглашение на 19 млрд грн

Государственный Укрэксимбанк выдаст Госагентству автомобильных дорог Украины (Укравтодор) 19,3 млрд грн кредита под госгарантии. Соглашение о предоставлении первого транша в 5,782 млрд грн подписали 30 апреля в присутствии президента Владимира Зеленского, сообщает пресс-служба Офиса президента.
Процентная ставка по кредиту составит 10,5% годовых.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Александр Кубраков, Евгений Мецгер и Владимир Зеленский (фото: Офис президента)
Глава Укрэксимбанка Евгений Мецгер сообщил, что банк готов стать финансовым партнером проекта Укравтодора “Большая стройка” и "подставить финансовое и сервисное плечо" всем компаниям, в частности подрядчикам, которые будут задействованы в строительстве и ремонте дорог по этой программе.
В рамках проекта в 2020 году запланировано отремонтировать и построить более 4000 км дорог государственного значения.
Подписывайтесь на рассылки Liga.net - только главное в вашей почте