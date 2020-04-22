В конце прошлой недели Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в госбюджет-2020. Чтобы нормально пережить кризисный год Украине нужно найти около $20 млрд. Где их взять? Есть две новости для украинской экономики.

Хорошая - дискуссия о том, должен ли Нацбанк помогать правительству деньгами, закончилась компромиссом. Пока. Регулятор не будет напрямую финансировать Кабмин, но деньги могут дать государственные банки.

Предварительная сумма "помощи" – 60 млрд грн, рассказывают собеседники LIGA.net в Кабмине и НБУ.

Плохая - этого не хватит для покрытия всех потребностей бюджета на этот год даже если Украина получит помощь МВФ.

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Где одолжить деньги – по-прежнему серьезная головная боль для правительства Дениса Шмыгаля. В хорошем сценарии не хватает $3 млрд, в плохом – в три раза больше.

Как НБУ поможет правительству и где еще Украина может одолжить деньги?

Печатный станок под 10%. Как НБУ будет помогать бюджету

Пандемия коронавируса принесла Украине третий серьезный экономический кризис за последние 12 лет: 2008-09 и 2014-15 и 2020-го. Причины у всех разные, но последствия могут быть похожими: падение ВВП, высокая инфляция, девальвация гривни. Как результат, большинство украинцев становились беднее.

Еще одна общая черта украинских кризисов – так называемый "печатный станок", когда Нацбанк финансировал потребности бюджета. Кризис 2020-го может стать первым, когда украинское правительство не будет напрямую брать деньги у Нацбанка.

КАК РАБОТАЕТ ПЕЧАТНЫЙ СТАНОК За 2009 год НБУ увеличил портфель облигаций внутреннего госзайма с 9 до 42,7 млрд грн, что с запасом перекрыло дефицит бюджета в 31,5 млрд грн. В 2014-м Нацбанк выкупил ОВГЗ на 171,2 млрд грн (портфель вырос до 318,3 млрд грн), что соответствовало почти 40% расходной части бюджета. Все эти деньги НБУ "напечатал" (физическая гривна при этом не печатается). С одной стороны, это позволяло правительству закрыть все важные расходы, в том числе социальные в условиях, когда экономика падала и с доходами было очень трудно. С другой, это усиливало инфляцию и девальвацию гривни, поскольку эмиссия не была ни чем подкреплена. Государство кредитовало само себя. В 2015 году в обновленном законе о Нацбанке (не без участия МВФ) появилась норма, прямо запрещающая регулятору финансировать правительство. С тех пор портфель ОВГЗ у НБУ почти не изменился. Сейчас это 324 млрд грн – как в 2015 году. Пандемия коронавируса 2020-го и последовавший за ней всемирный экономический кризис возобновили дискуссию, что Нацбанк должен помочь правительству пройти кризис и эмиссия это выход. Дефицит госбюджета вырос в три раза до 298 млрд грн или 7,5% ВВП. Еще 346 млрд грн нужно на погашение госдолга. У НБУ здесь есть несколько вариантов. Основные: прямой выкуп ОВГЗ непосредственно у Минфина или покупка на вторичном рынке у тех, кто уже купил гособлигации. Для первого нужно менять закон об НБУ, для второго – нет. Оба варианта не нравятся нынешнему руководству Нацбанка. Глава НБУ Яков Смолий говорил, что регулятор не хочет повторять ошибки 90-х, когда бесконтрольная эмиссия гривни загнала Украину в гиперинфляцию.

Пока в споре, должен ли НБУ включать печатный станок, поставлена точка с запятой. Нацбанк все же поможет бюджету, но в компромиссной форме, рассказали LIGA.net два высокопоставленных собеседника в правительстве и Нацбанке.

В Кабмине ожидают, что Нацбанк "профинансирует" бюджет на 60 млрд грн. НБУ не будет этого делать напрямую через покупку госбумаг, но предлагает альтернативу: пятилетние кредиты рефинансирования для банков, которые смогут профинансировать некоторые статьи бюджетных расходов.

"Со стороны НБУ есть понимание, что все-таки нужно сделать определенное quantitative easing (количественное смягчение – политика центробанков мира, которые в кризис выкупают ценные бумаги, насыщая рынки ликвидностью. – Ред.), – говорит высокопоставленный собеседник в правительстве. – При этом мы не хотим допускать бесконтрольную эмиссию. Пока мы говорим о том, чтобы профинансировать эквивалент нашего стабфонда на 60 млрд грн”.

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Собеседники в руководстве Нацбанка подчеркивают, что прямых вливаний при действующем составе правления точно не будет. "Мы не будем покупать бумаги ни на первичном, ни на вторичном рынке. Но мы готовы рефинансировать банки и только на рыночных условиях".

"Рыночные условия" описаны в постановлениях НБУ №29 и 30 от 17 марта, которыми регулятор усовершенствовал инструмент пятилетнего рефинансирования банков. Речь не идет о целевых кредитах, уточняет собеседник в Нацбанке. За финансированием может обратиться любой банк. Если у него будет все в порядке с залогами, то НБУ не будет подробно интересоваться дальнейшим предназначением средств.

"Мы специально приняли решение о долгосрочном рефине под инвестиционные проекты, – рассказывал на одной из недавних zoom-конференций замглавы НБУ Дмитрий Сологуб. – Объемы будут зависеть с одной стороны – от потребностей инфраструктуры, с другой – от расчетов Нацбанка по каждому кейсу".

Первый желающий воспользоваться этой возможностью уже есть: Укрэксимбанк заявил, что привлечет у Нацбанка 20 млрд грн рефинанса под залог ОВГЗ. Деньги получит Укравтодор, рассказал собеседник в госкомпании. Когда он фактически получит их и получит ли – неизвестно, поскольку НБУ еще не открыл доступ к этому инструменту. По информации источников LIGA.net в НБУ, других предварительных заявок регулятор еще не получал.

Можно ли считать такой трюк эмиссией гривни? Технически любой рефинанс, который банки получают от НБУ, – это эмиссия, объясняет главный экономист Dragon Capital Елена Белан. Дальше начинаются нюансы. “В целом это хороший вариант – госсектор получает деньги не безвозвратно и не на соцрасходы, а на инфраструктурные проекты, которые могут дать эффект в будущем. Например, Укравтодор может построить на них платные дороги, – говорит Белан. – Вопрос в том, будет ли правительство гарантировать обязательства госкомпании. Если да – риски невозврата ложатся на госбюджет. Нет – риски берет на себя банк”

Сколько нужно денег и где их взять. Спойлер: не хватает $3 млрд

60 млрд или около $2 млрд от банков, которым даст рефинансирование НБУ, покрывают только десятую часть суммы, которая нужна Украине в этом году.

Общий план заимствований, согласно обновленному бюджету – 642 млрд грн. В зависимости от курса (бюджет построен на среднегодовом прогнозе 29,5 грн/$) это $22-24 млрд.

Почему так много, если официальный дефицит – только 298 млрд грн? Фокус в том, что в расходной части бюджета отображаются только расходы на обслуживание долга (проценты), погашение не учитывается, поскольку его обычно стараются закрыть новыми долгами. План погашений на этот год - 346 млрд грн.

Часть уже выполнена. По подсчетам аналитиков компании ICU (официальных данных пока нет) в январе-мае правительство привлекло 98 млрд грн ($3,9 млрд по среднему курсу первого квартала 25,1 грн/$): 34 млрд - на внешнем (1,25 млрд евро по евробондам в начале года) и 64 млрд – на внутреннем рынке. Осталось найти 544 млрд грн или $18-20 млрд.

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Где взять столько денег – потенциальная проблема для Кабмина Дениса Шмыгаля.

Во-первых, есть риск, что Минфину понадобится еще больше ресурса, поскольку сценарий, на котором построен бюджет, может не оправдаться.

Почти все ключевые параметры под вопросом: падение ВВП на 4,8% (прогноз МВФ – 7,7%), среднегодовой курс доллара 29,5 грн/$ (сейчас около 27 грн/$), инфляция 11,6% (в марте – 2,3%), сокращение доходной части всего на 11% (бюджет недовыполнялся на больше еще до начала кризиса).

От реалистичности этого сценария зависят налоговые поступления бюджета начиная от импортных пошлин, которые завязаны на курсе и уровне деловой активности, заканчивая налогом на прибыль физлиц, на что влияет уровень официальной занятости.

Опрошенные LIGA.net экономисты расценивают проект бюджета как оптимистичный. "Официальный прогноз курса не сильно отличается от нашего, а вот падение объемов экспорта и импорта может оказаться больше, чем закладывается в официальном прогнозе Кабмина", – говорит Белан из Dragon Capital.

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Это приведет к расширению дефицита. Для Минфина это означает дополнительные заимствования. Второй вариант – еще один пересмотр бюджета с более серьезным сокращением расходов, считает аналитик Concorde Capital Евгения Ахтырко.

Во-вторых, у Минфина в принципе не так много источников финансирования, перечисляют опрошенные аналитики.

До кризиса успели привлечь 98 млрд грн или эквивалент $3,9 млрд. Эти деньги покрыли плановые погашения первых месяцев года на 74 млрд грн.

МВФ и другие официальные кредиторы могут дать бюджету около $6 млрд. По информации собеседника LIGA.net в правительстве, сейчас речь идет о двух траншах от МВФ по $1,75 млрд (остальные $2,5 – 4,5 млрд пойдут в ЗВР). Еще около $2 млрд можно получить от ЕС и Мирового банка.

Еврооблигации можно будет разместить не раньше второй половины года. Потенциальные объемы – $1,6-2,6 млрд, полагает Белан из Dragon Capital. За это придется предложить кредиторам ставку 7-8%, говорит старший аналитик ICU Тарас Котович. Еще в начале года Минфин размещал евробонды под рекордно низкие 4,375%.

Возможен дополнительный 1 млрд от евробондов, при условии, если Украина договорится о новом выпуске под госгарантии США, как было в 2015 году. По информации LIGA.net, Минфин пока не ведет переговоров об этом.

На внутреннем рынке до конца года нужно рефинансировать около $3 млрд. По мнению начальника аналитического отдела Альфа-Банка Украина Алексея Блинова, это реально, причем по приемлемым ставкам. Еще 33,5 млрд грн ($1,2 млрд) – выплаты по гривневым облигациям. Чтобы их покрыть Минфину придется существенно повышать ставки по новым заимствованиям в гривне, считает начальник отдела по работе с инвесторами Банка Кредит Днепр Андрей Приходько. Сейчас ставки на вторичном рынке стабильно превышают 17-18%, до кризиса Минфин размещался по 10%.

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НБУ через рефинанс госбанков – около $2-2,5 млрд. Пока непонятно, какие именно потребности госбюджета могут покрыть эти деньги. Вероятно, ими закроют отдельные капитальные расходы, что сократит общую нагрузку на бюджет.

Итого, $19-20,5 млрд. Это означает, что даже в хорошем сценарии Минфину не хватает $2-3 млрд или 55-80 млрд грн. Без программы МВФ дыра утроится.

Значит ли это, что Нацбанку все же придется включить печатный станок и профинансировать дефицит бюджета, как в прежние кризисы?

"Этот НБУ точно не будет этого делать, – говорит собеседник LIGA.net в одной из финансовых госструктур. – Разве что кто-то другой – кто мог бы прийти на их место".

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