Укрэксимбанк отсудил 6 млрд грн у застройщика киевского небоскреба

Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск Укрэксимбанка к компании Агентство офисного строительства (АОС) и обязал последнюю выплатить банку 5,95 млрд грн задолженности по кредитному договору от 25 мая 2007 года. Об этом пишет finbalance со ссылкой на решение суда.

Укрэксимбанка выдал кредит компании на финансирование строительства двух зданий в Киеве.

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По данным банка, АОС нарушила свои кредитные обязательства, обеспеченные ипотекой. Проблемы с погашением кредита начались у компании еще с 2014 года, уточнили в Укрэксимбанке.

В госреестре юрлиц конечным бенефициаром АОС указан Дэвид Израэл.

Как указывает finbalance, еще в 2016 году АОС фигурировало в материалах уголовного производства по факту присвоения по предварительному сговору группой лиц, денежных средств в особо крупных размерах, полученных от Укрэксимбанка на строительство офисного центра SkyTowers по ул. Шолуденко в Киеве.

Sky Towers – один из самых известных проектов KDD Group – в свое время одного из крупнейших девелоперов в Украине. Основных бенефициаром группы считались братья Константиновские и структуры, связанные с экс-министром угольной промышленности Виктором Тополовым, уточняет finbalance.

В 2011 году стратегическим инвестором KDD Group стал Андрей Веревский (агрохолдинг Кернел), купивший 68,2% акций группы за $16 млн. Уже в 2012 году Sky Towers приобрела американская компания Cimbrorum Holdings.

Офисный комплекс премиум-класса Sky Towers (224 тыс. кв. м) расположится на площади 0,74 га земли на пр-те. Победы. В проекте было предусмотрено три здания высотой от 6 до 47 этажей. Также комплекс должен включать торговые помещения площадью 7,1 тыс. кв.м, подземный паркинг на 935 машиномест и площадью 46,3 тыс. кв.м, фитнес-центр, конференц-зал. Подземные работы по данному проекту начались в четвертом квартале 2007 года, завершение проекта изначально было запланировано на третий квартал 2010 года.

30 марта 2010 года Девелоперская компания KDD Group получила предварительное согласие кредитного комитета Укрэксимбанка на расширение кредитной линии на $180 млн. – с $160 млн. до $250 млн, средства от которой планировалось направить на финансирование строительства офисного проекта Sky Towers.

18 мая 2012 года KDD Group заключила соглашение о продаже офисного центра в Киеве Sky Towers и жилого комплекса Зазимье с американской Cimbrorum Holdings за $202,4 млн.

13 февраля 2019 года Укрэксимбанк -начал свою первую процедуру финансовой реструктуризации долгов. Компанией-должником являлось Агентство офисного строительства.

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Роман Брыль

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