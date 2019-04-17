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17.04.2019, 16:59

Укрэксимбанк получит от Китая $500 млн

Укрэксимбанк получит от Китая $500 млн

Украинский госбанк подписал соглашение о сотрудничестве с государственным экспортно-кредитным агентством Китая

17 апреля Государственный экспортно-импортный банк Украины (Укрэксимбанк) и Китайская корпорация страхования экспортных кредитов (Sinosure) заключили Рамочное соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Соглашением предусмотрено, что Sinosure будет предоставлять страховую поддержку по проектам, по которым поданы заявки через Укрэксимбанк и заключены контракты китайскими предприятиями в Украине. В частности, речь идет о реализации строительных проектов в Украине и других странах (в которых Укрэксимбанк участвует), а также в области инфраструктуры, сельского хозяйства, энергетики, транспортировки, нефтегазовой отрасли, химической промышленности, приобретении крупногабаритных механических и электрических изделий и полнокомплектного оборудования и тому подобное.

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Общий лимит финансового страхования Sinosure для использования Укрэксимбанком составит $500 млн. Срок кредитования (в том числе период доступности, льготный период и срок погашения) будет устанавливаться в зависимости от параметров каждого отдельного контракта и может достигать 15 лет.

Sinosure - официальное экспортно-кредитное агентство Китая, единственная страховая организация, которая финансируется государством. Основана в 2001 году. Стратегия Sinosure базируется на страховании экспортных кредитов в Китайской Народной Республике.

Публичное акционерное общество «Государственный экспортно-импортный банк Украины» - универсальное финансовое учреждение, 100% уставного капитала которой принадлежат государству.

Ранее Sinosure и НАК Нафтогаз Украины заключили Меморандум о предоставлении группе Нафтогаз страховой квоты на $1 млрд, что позволит привлечь долговое финансирование и прямые инвестиции из КНР в пределах этой суммы.

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Теги: Китай, Укрэксимбанк, Sinosure
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