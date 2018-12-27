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27.12.2018, 18:09

Укргазбанк открывает новое направление работы

Укргазбанк открывает новое направление работы

Банк начал отбор подрядчиков для строительства объектов "зеленой" энергетики

Укргазбанк начинает публичную процедуру аккредитации ЕРС-контракторов - генеральных подрядчиков строительства промышленных объектов возобновляемой энергетики. Об этом сообщает пресс-служба госбанка.

Благодаря своей экспертизе банк будет осуществлять детальный анализ деятельности ЕРС-контракторов и предоставлять открытый доступ к списку надежных подрядчиков, которые прошли процедуру отбора и объективной оценки. Банк сформирует пул профессиональных компаний, которым смогут доверять инвесторы.

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По словам директора экологического департамента Укргазбанка Родиона Морозова, каждый желающий сможет получить достоверную информацию о деятельности подрядчика, его опыте и реализованных проектах.

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"Для защиты инвесторов, которые готовы развивать рынок возобновляемой энергетики в Украине, необходим открытый доступ к информации о деятельности ЕРС-контракторов. Крайне актуальной сегодня является необходимость формирования перечня лучших и самых надежных представителей рынка, которым действительно можно доверять, которые уже зарекомендовали себя на рынке и имеют подтверждение качества своих услуг. Важно, что такая информация будет постоянно обновляться, а компании периодически проходить повторную процедуру аккредитации, как подтверждение их профессионализма и надежности. Рынок требует актуальной информации и объективной оценки деятельности ЕРС-контракторов", - отметил Морозов.

Он добавил, что большая часть этих проектов была реализована с помощью Сonstruction Finance, когда кредитование осуществлялось уже на начальных стадиях реализации.

Напомним, неделю назад Укргазбанк привлек у Национального банка Украины кредит рефинансирования на 3 млрд грн.

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Теги: Укргазбанк, зеленая энергетика
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