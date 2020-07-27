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Укрзалізниця перенесла на три года выплату $200 млн долга перед Сбербанком

27.07.2020, 16:17
Укрзалізниця перенесла на три года выплату $200 млн долга перед Сбербанком - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

АО "Укрзалізниця" подписала соглашение со Сбербанком (Украина) о реструктуризации долга в размере $200 млн. Конечный срок погашения долга наступал 31 июля 2020 года, говорится в сообщении УЗ. 

Реструктуризация проведена на срок до трех лет с возможностью досрочного погашения. Укрзалізниця планирует рефинансировать долг за счет новых заимствований на международном рынке капиталов или за счет средств одного из украинских банков, говорится в сообщении.

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"Реструктуризация стала возможной благодаря конструктивной позиции кредитора и поддержке Национального банка Украины и министерства финансов, которые поддерживают шаги по снижению негативного влияния пандемии на транспортный сектор экономики", - говорится в заявлении УЗ.

Договор со Сбербанком вступит в силу после принятия соответствующего решения Нацбанком.  

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Роман Брыль
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