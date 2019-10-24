USAID и ЛІГА.net запускают платформу ЛІГА.Money

Проект USAID «Трансформация финансового сектора» сообщил о подписании договора с ИА ЛігаБізнесІнформ о разработке, обеспечении функционирования и продвижении платформы сравнения ЛІГА.Money. Презентация состоялась сегодня в бизнес-центре ГК ЛІГА.

Как отметили учасники пресс-конференции, платформа предоставит потребителям доступ к достоверной и полной информации о банковских кредитах.

Планируется, что на первом этапе основными продуктами сравнения будут нецелевые беззалоговые кредиты, кредиты на приобретение автотранспорта, жилой недвижимости и кредитные карты. Проект будет реализовываться в сотрудничестве с коммерческими банками.

Цель проекта - создание веб-инструмента сравнения финансовых продуктов, который будет соответствовать международным стандартам прозрачности, беспристрастности и защиты персональных данных. ЛІГА.Money будет функционировать с соблюдением принципов «CARE»: понятность (от англ. Clear), точность (от англ. Accurate), ответственность (от англ. Responsible) и простота в обращении (от англ. Easy).

Сообщается, что ЛІГА.Money будет базироваться на прозрачной методологии сравнения финансовых продуктов банков, не будет размещать рекламу банков и не будет предоставлять персональные данные потребителей никому, кроме тех банков, которые выбрали сами потребители.

На платформе также планируется размещать информационные материалы о планировании финансового благополучия, составлении собственного бюджета, ответственном пользовании кредитом, защите прав потребителей, защите персональных данных и финансовом мошенничестве.

«Наша цель - восстановить доверие к финансовому сектору путем предоставления точной, прозрачной и достоверной информации о потребительских кредитах. Мы хотим установить в Украине «лучшую практику» сравнения финансовых продуктов потребителями», - отметил Роберт Бонд, руководитель Проекта USAID «Трансформация финансового сектора».

«Наша миссия - предоставлять достоверную информацию активным украинцам для принятия взвешенных и объективных решений. Этот проект направлен на разъяснение финансовых аспектов кредитования для развития финансовой грамотности в целом и увеличения объемов использования кредитных инструментов. Для нас в Liga.net важно выполнить образовательную и социальную функции, так как грамотное использование финансовых инструментов нашими читателями даст новый импульс для экономики страны в целом», - прокомментировал Дмитрий Бондаренко, генеральный директор Группы Компаний «ЛІГА».

ИА ЛігаБізнесІнформ взяло на себя обязанность разработать IT-решения для активного продвижения услуги сравнения в Интернете и обеспечение функционирования ЛІГА.Money на ежедневной основе.

Платформа будет использовать комплексную методологию сравнения кредитов, на основе которой будут формироваться рэнкинги продуктов с учетом полной стоимости кредита в форме эффективной годовой процентной ставки, среднемесячных платежей и суммы всех платежей по кредиту.

Как рассказали инициаторы проекта, данные для ЛІГА.Money будут предоставляться банками-партнерами, многие из которых уже подписали протоколы о сотрудничестве.

Проект USAID «Трансформация финансового сектора» будет контролировать соблюдение методологии и точности банковских данных. А также возглавит трехсторонний Координационный комитет с участием Проекта USAID «Трансформация финансового сектора», ЛігаБізнесІнформ и банков, которые будут осуществлять стратегическое управление этой деятельностью.

ЛІГА.Money - открытая инициатива, к ней может присоединиться любой банк.

«Мы рады партнерству с USAID в рамках этой инициативы. Мы взяли на себя обязательства придерживаться принципов «CARE» в реализации ЛІГА.Money, и будем стремиться к достижению международных стандартов. Наше партнерство с USAID и банками укрепит потребительское кредитование в Украине и будет способствовать ответственным кредитным решениям. Мы также будем способствовать повышению финансовой грамотности, публикуя легкие для понимания статьи, чтобы помочь потребителям принять важное финансовое решение», - подчеркнул Дмитрий Бондаренко.

«Мы выбрали ООО «ИА ЛігаБізнесІнформ» для реализации этого проекта из-за его безупречной репутации, значительной аудитории - 5 000 000 уникальных пользователей в месяц - и совместимости услуги сравнения с существующими бизнес-направлениями», - отметила Анна Мурина, эксперт по финансовым и банковским вопросам проекта USAID «Трансформация финансового сектора», управляющая проектом ЛІГА.Money.

Старт проекта ЛІГА.Money запланирован на январь 2020 года.