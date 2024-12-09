В Дии появилась карта банковских отделений, работающих в блекаут
Теперь украинцы могут найти на карте Пунктов несокрушимости в приложении "Дия" банковские отделения, входящие в сеть Power Banking и работающие даже во время блэкаутов. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.
Как найти?
Карту отделений можно просмотреть в разделе "Сервисы" → "Незламність". Для удобства можно выбрать фильтр "Банкинг" и найти нужное отделение. Пользователи также могут загрузить карту на свои устройства для доступа в автономном режиме.
Что такое Power Banking?
Это уникальная сеть из 2 400 отделений банков Украины, созданная по инициативе НБУ, обеспечивающая предоставление банковских услуг в кризисных условиях, в частности, во время длительных отключений света и связи. Отделения оборудованы резервными источниками питания, альтернативными каналами связи, усиленной инкассацией наличных денег и дополнительным персоналом. В настоящее время это около 55% всех работающих банковских отделений в Украине.
Карта Power Banking также доступна на официальном сайте НБУ.