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В Финляндии раскрыли исторически большое отмывание денег россиян

В Финляндии раскрыли исторически большое отмывание денег россиян
17.08.2019, 11:30

По данным следствия, через финскую компанию отмыли около 140 млн евро, принадлежащих российскому криминальному бизнесу

Полиция Финляндии раскрыла крупнейшую в истории страны аферу с отмыванием денег через банковскую сферу, пишет Yle.

Следствие установило, что российская преступная группировка хотела вложить деньги криминального происхождения в финскую строительную компанию, которой управляли двое граждан Эстонии.

В 2014 году на счета фирмы в банках Nordea и Danske Bank за несколько месяцев было перечислено более 6,5 млрд русских рублей (около 140 млн евро). Банки обратились в полицию из-за подозрительных транзакций.

Эти деньги были перечислены из финучреждений, которые в России были закрыты по подозрению в отмывании денег.

Затем компания переводила деньги из Финляндии на счета примерно 250 компаний, большинство из которых не заняты в сфере реального бизнеса, а также в офшоры.

Фирма якобы должна была заниматься строительством платной автострады от финско-российской границы до главного города Карелии Петрозаводска. Однако на самом деле строительные работы не велись, заявили следователи. Полиция изъяла у подозреваемых €9 млн.

Граждане Эстонии привлечены к суду. Они отрицают свою вину.

Россиянам подозрения не объявлены, поскольку их вероятные правонарушения произошли на территории, где финская полиция не имеет полномочий, пояснили в правоохранители. 

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отмывание денег
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