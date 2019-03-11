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11.03.2019, 13:32

В Германии могут создать один из крупнейших банков в Европе - FT

В Германии могут создать один из крупнейших банков в Европе - FT

Руководство Deutsche Bank и Commerzbank согласилось провести неофициальные переговоры о слиянии

Генеральный директор Deutsche Bank Кристиан Севинг перестал возражать против идеи других топ-менеджеров банка о слиянии со своим главным конкурентом в Германии - Commerzbank AG. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники.

По информации собеседника издания, топ-менеджмент банков согласил провести неофициальные переговоры, чтобы обсудить потенцеальное слияние.

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Сохранение низких процентных ставок и давление со стороны акционеров из-за слабых результатов заставляют руководство Deutsche Bank рассматривать все варианты дальнейшего существования, отмечает газета.

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Идею о слиянии банков поддерживает правительство Германии (владеет 15% акций и Commerzbank ) и американская инвестгруппа Cerberus - миноритарный акционер Deutsche Bank, и Commerzbank. Предполагается, что таким образом германское правительство хочет создать большой национальный банк способный защитить ориентированную на экспорт экономику страны в случае оттока иностранного капитала.

Слияние Deutsche Bank и Commerzbank может привести к созданию третьего по величине банка в Европе по объему активов после британского HSBC и французского BNP Paribas. Его объем активов может превысить 1,9 трлн евро.

Deutsche Bank закончил 2018 год с чистой прибылью в 341 млн евро.

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Теги: Commerzbank, Deutsche Bank
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