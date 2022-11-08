В Германии прошли новые обыски в рамках дела Усманова. На этот раз – в банке UBS
Правоохранительные органы Германии провели обыски в отделениях швейцарского банка UBS во Франкфурте и Мюнхене в рамках расследования об отмывании денег одним из российских олигархов, пишет Reuters.
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Немецкое издание Der Spiegel , которое первым сообщило об обысках, утверждает, что расследование касается миллиардера Алишера Усманова.
Сотрудники UBS ни в чем не подозреваются и банк заверил, что сотрудничает со следствием.
Spiegel утверждает, что в течение 2014-2022 годов Усманов, вероятно, уклонился от уплаты налогов на доходы и подарки на сумму более 555 млн. евро. Власти Германии считают Усманова немецким налогоплательщиком, потому что все эти годы он в основном жил в Баварии.
После нападения России на Украину в феврале 2022 года олигарх уехал за границу и сейчас, вероятно, находится на родине в Узбекистане.
Представитель Усманова категорически отверг обвинения, назвав их безосновательными, ложными и дискредитирующими. "Бизнесмен является законопослушным и добросовестным налогоплательщиком, уплачивающим налоги в России", – заявил он.
- Усманов попал в поле зрения следователей после попадания под санкции Евросоюза из-за связей с Кремлем. Олигарх занимается железной рудой и сталью, медиа и интернет-компаниями.
- В апреле в порту Гамбурга арестовали яхту Dilbar, контролируемую Усмановым.
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