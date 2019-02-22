В Харькове взорвали банкомат ПриватБанка: банк просит о помощи

ПриватБанк объявил 50 000 грн награды за любую информацию, которая поможет задержать преступников, ограбивших 22 февраля банкомат в Харькове, сообщает пресс-служба банка.

Как сообщили в Службе безопасности ПриватБанка, в Харькове неизвестные злоумышленники примерно в 3 часа ночи с помощью спецсредств взорвали банкомат финучреждения, который расположен в помещении госпиталя на улице Врубеля. Наряд охраны прибыл на место происшествия уже после того, как злоумышленники скрылись.

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На данный момент, сотрудники СБ банка и следователи полиции выясняют обстоятельства преступления и устанавливают факты, которые могли указать на злоумышленников.

По данным полиции, это не единственный случай ограбления банкоматов в Харькове за минувшую ночь. Второй инцидент произошел на проспекте Победы в 3:14 утра.