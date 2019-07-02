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02.07.2019, 19:01

В каких банках партии открыли счета своих избирательных фондов

В каких банках партии открыли счета своих избирательных фондов

ЦИК обнародовала данные об избирательных счетах партий, идущих на досрочные выборы

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) сообщила, в каких банках открыли накопительные счета избирательных фондов партии, участвующие в досрочных парламентских выборах, пишет Голос Украины.

ВО Батьківщина Юлии Тимошенко открыла свой счет в Мегабанке, Европейская Солидарность Петра Порошенко - в Международном инвестиционном банке, Слуга народа Владимира Зеленского - в банке Глобус.

Счета избирательных фондов партии Сила и честь Игоря Смешко и Гражданской позиции Анатолия Гриценко открыты в Укрэксимбанке, Оппозиционного блока - в ПУМБе, Украинской стратегии Владимира Гройсмана - в Ощадбанке.

ВО Свобода хранит деньги избирательного фонда в банке Украинский капитал, Радикальная партия Олега Ляшко - в Райффайзен Банке Аваль, Самопомощь - в Укргазбанке.

Как сообщается на сайте партии Голос Святослава Вакарчука, счет ее избирательного фонда открыт в Райффайзен банке Аваль.

Оппозиционная платформа - За життя Виктора Медведчука открыла счет в Правэкс-Банке.

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Теги: банки, политические партии, досрочные выборы
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