В Казахстане приостановлена работа всех банков

В Казахстане на фоне массовых протестов в стране остановили работу всех банков. Об этом заявил официальный представитель Национального банка республики Олжас Рамазанов, пишет Интерфакс.

Работу банков приостановили на некоторое время.

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"Агентство по регулированию и развитию финрынка и Нацбанк Казахстана, принимая во внимание проведение антитеррористических операций силовыми структурами и учитывая временные сбои в работе интернета, сообщает о временном прекращении деятельности всех финансовых организаций", — заявил Рамазанов.

Меры приняты также для "защиты здоровья и жизни работников финансовых организаций и потребителей финансовых услуг".

Как отмечает Tengrinews.kz, также перестают работать банки второго уровня, обменники, брокеры, микрофинансовые организации, KASE и другие.

Кроме того, как свидетельствуют данные на Лондонской фондовой бирже, из-за протестов акции казахстанских банков Kaspi Bank и Halyk Bank упали в среду на 25,1% и 17,7%.

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Наталия Софиенко

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