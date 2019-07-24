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24.07.2019, 09:21

В Киеве ограбили инкассаторскую машину ПриватБанка

В Киеве ограбили инкассаторскую машину ПриватБанка

Полиция разыскивает злоумышленника, который ограбил инкассаторов ПриватБанка


В Киеве мужчина воспользовался незапертой дверью инкассаторского автомобиля, вынес пакеты с деньгами и скрылся. Открыто уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Киева


Ограбление произошло 22 июля на улице Митрополита Лыпкивского. К розыску привлечены работники управления полиции, ведутся следственные действия

Следственный отдел Соломенского управления полиции открыл уголовное производство по ч. 5 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает до 13 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как сообщает Finclub, ПриватБанк установил вознаграждение в 100 000 грн за информацию, которая поможет установить и задержать лиц, совершивших это ограбление.

 

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Теги: ПриватБанк, ограбление, инкассатор
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