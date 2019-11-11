Топ-менеджера отделения госбанка обвиняют в присвоении 1 млн грн

Киевская местная прокуратура сообщила о подозрении управляющей отделением государственного банка, которая в сговоре с другими лицами, завладела имуществом лиц и государства в особо крупных размерах. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

Досудебное расследование установило, что в октябре 2018 года подозреваемая использовала служебное положение и выдала платежные карты без фактического присутствия владельцев-клиентов банка. После чего, топ-менеджер без ведома клиентов перевела деньги с пенсионных счетов на новые карточные счета. Отмечается, что затем эти карты были переданы другим лицам для снятия наличных.

"Таким образом, должностное лицо банка, используя свое служебное положение вопреки интересам службы, в сговоре с другими неустановленными лицами, завладела путем обмана денежными средствами клиентов банка в сумме 356 234 грн и денежными средствами банка в размере 711 390 грн", - уточняют в прокуратуре.

По результатам предварительного расследования женщине предъявлено подозрение в совершении преступлений, предусмотренных ч.ч. 3, 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364 УК Украины. Ей грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Сейчас прокуратура принимает меры для взятия подозреваемого под стражу.