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Топ-менеджера отделения госбанка обвиняют в присвоении 1 млн грн

Топ-менеджера отделения госбанка обвиняют в присвоении 1 млн грн
11.11.2019, 15:07

Подозреваемой грозит 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества

Киевская местная прокуратура сообщила о подозрении управляющей отделением государственного банка, которая в сговоре с другими лицами, завладела имуществом лиц и государства в особо крупных размерах. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

Досудебное расследование установило, что в октябре 2018 года подозреваемая использовала служебное положение и выдала платежные карты без фактического присутствия владельцев-клиентов банка. После чего, топ-менеджер без ведома клиентов перевела деньги с пенсионных счетов на новые карточные счета. Отмечается, что затем эти карты были переданы другим лицам для снятия наличных.

"Таким образом, должностное лицо банка, используя свое служебное положение вопреки интересам службы, в сговоре с другими неустановленными лицами, завладела путем обмана денежными средствами клиентов банка в сумме 356 234 грн и денежными средствами банка в размере 711 390 грн", - уточняют в прокуратуре.

По результатам предварительного расследования женщине предъявлено подозрение в совершении преступлений, предусмотренных ч.ч. 3, 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364 УК Украины. Ей грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

 Сейчас прокуратура принимает меры для взятия подозреваемого под стражу.

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