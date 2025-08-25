В Малайзии запустили первый в мире банк на основе искусственного интеллекта

Фото: YTL

Малайзийская группа YTL в партнерстве с сингапурской технологической компанией Sea Ltd запустили Ryt Bank – банковское приложение, которое позиционирует себя как первый в мире банк на основе искусственного интеллекта (AI), пишет Nikkei.

"В сердце Ryt Bank – Ryt AI, круглосуточный банковский ассистент на базе ILMU, первой в Малайзии крупной языковой модели собственной разработки", – говорится в пресс-релизе Ryt.

Ассистент может читать и оплачивать счета, отслеживать расходы, объяснять финансовые основы простыми словами и работать через голосовые команды для переводов. Приложение поддерживает малайский и английский языки (в том числе местную версию – манглиш); в сентябре планируют добавить китайский.

Искусственный интеллект в Ryt Bank является не просто дополнительной функцией, а составляет основу всех банковских операций – от обычных разговоров до сложного анализа расходов и финансового планирования.

В Ryt Bank предлагают депозитные счета с процентной ставкой до 4% с ежедневным начислением и без блокировки денежных средств, а также кредиты до 1499 рингитов ($350) без документов и с нулевой процентной ставкой при погашении в течение первого месяца.

YTL и Sea получили лицензию цифрового банка от Центробанка Малайзии в апреле 2022 года, в декабре 2024-го Министерство финансов Малайзии выдало разрешение на начало работы.