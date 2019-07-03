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03.07.2019, 09:37

В Молдове арестовали активы олигарха Плахотнюка

В Молдове арестовали активы олигарха Плахотнюка

Активы молдавского олигарха Плахотнюка арестованы по делу о выводе денег из трех банков в 2015 году

В Молдове в рамках расследования дела о выводе из банковской системы миллиарда долларов наложили арест на здания, зарегистрированные на компанию Finpar Invest, подконтрольную бывшему лидеру Демократической партии Молдовы Владимиру Плахотнюку. Об этом со ссылкой на Национальный центр борьбы с коррупцией сообщает местное издание Newsmaker.

Среди арестованного имущества - отель Nobil и помещения телеканалов Prime, Publika, Canal 2 и Canal 3.

В антикоррупционном ведомстве не уточнили, как именно компания Finpar Invest связана с выводом денег, и кого они считают бенефициаром компании.

Олигарх Плахотнюк покинул Молдову после недавней смены власти.

В 2015 году в Молдове стало известно, что из трех крупнейших банков - Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank - были выведены за границу около миллиарда долларов. Банки были ликвидированы, а деньги вкладчикам и экономическим агентам были возвращены за счет государства.

Центробанк Молдовы в 2015 году привлек к расследованию вывода денег международную компанию Kroll. Она подготовила два доклада - для общественности и для Генпрокуратуры. Второй был засекречен. Парламент Молдовы создал спецкомиссию по расследованию дела. Компания Kroll 2 июля передала членам комиссии копию второго доклада, однако без списков бенефициаров кражи миллиарда.

 

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Теги: владимир плахотнюк, кризис в молдове
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